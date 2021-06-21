Дружини гравців української збірної покрасувалися на стадіоні в Бухаресті: фото

У третьому турі на Євро-2020 збірна України протистояла Австрії. У Бухарест для підтримки "синьо-жовтих" приїхали дружини та дівчата наших футболістів.
Другі половинки гравців української національної команди протягом всієї гри переживали за результат разом із уболівальниками на стадіоні "Національ Арена".
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З вірою в серці,
– підписала світлину Влада Зінченко.
Підтримували збірну України:
- Тетяна Макаренко;
- Ганна Матвієнко;
- Юлія Пятова;
- Маргарита Степаненко;
- Вікторія Ассорова (дівчина Віталія Миколенка);
- Ангеліна (дівчина Іллі Забарного);
- Христина Яремчук;
- Юлія Кривцова;
- Влада Зінченко.
Дружини та дівчата футболістів на матчі Євро-2020 / Фото AP
Україна – Австрія: коротко про поєдинок
- У третьому турі групи C на Євро-2020 збірна України протистояла Австрії.
- Поєдинок 21 червня у Бухаресті завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:1.
- Попри це наша національна команда зберігає шанси на вихід у плей-офф з 3 місця.
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