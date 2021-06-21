Другі половинки гравців української національної команди протягом всієї гри переживали за результат разом із уболівальниками на стадіоні "Національ Арена".

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З вірою в серці,
– підписала світлину Влада Зінченко.

Підтримували збірну України:

  • Тетяна Макаренко;
  • Ганна Матвієнко;
  • Юлія Пятова;
  • Маргарита Степаненко;
  • Вікторія Ассорова (дівчина Віталія Миколенка);
  • Ангеліна (дівчина Іллі Забарного);
  • Христина Яремчук;
  • Юлія Кривцова;
  • Влада Зінченко.

Дружини та дівчата футболістів на матчі Євро-2020 / Фото AP

Україна – Австрія: коротко про поєдинок

  • У третьому турі групи C на Євро-2020 збірна України протистояла Австрії. 
  • Поєдинок 21 червня у Бухаресті завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:1.
  • Попри це наша національна команда зберігає шанси на вихід у плей-офф з 3 місця.

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