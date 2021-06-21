Вторые половинки игроков украинской национальной команды в течение всей игры переживали за результат вместе с болельщиками на стадионе "Националь Арена".

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С верой в сердце,
– подписала фотографию Влада Зинченко.

Поддерживали сборную Украины:

  • Татьяна Макаренко;
  • Анна Матвиенко;
  • Юлия Пятова;
  • Маргарита Степаненко;
  • Виктория Ассорова (девушка Виталия Миколенко);
  • Ангелина (девушка Ильи Забарного);
  • Кристина Яремчук;
  • Юлия Кривцова;
  • Влада Зинченко.

Жены и девушки футболистов на матче Евро-2020 / Фото AP​

Украина – Австрия: коротко о поединке

  • В третьем туре группы C на Евро-2020 сборная Украины противостояла Австрии.
  • Поединок 21 июня в Бухаресте завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:1.
  • Несмотря на это наша национальная команда сохраняет шансы на выход в плей-офф с 3 места.

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