Вторые половинки игроков украинской национальной команды в течение всей игры переживали за результат вместе с болельщиками на стадионе "Националь Арена".

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С верой в сердце,

– подписала фотографию Влада Зинченко.

Поддерживали сборную Украины:

Татьяна Макаренко;

Анна Матвиенко;

Юлия Пятова;

Маргарита Степаненко;

Виктория Ассорова (девушка Виталия Миколенко);

Ангелина (девушка Ильи Забарного);

Кристина Яремчук;

Юлия Кривцова;

Влада Зинченко.

Жены и девушки футболистов на матче Евро-2020 / Фото AP​

Украина – Австрия: коротко о поединке

В третьем туре группы C на Евро-2020 сборная Украины противостояла Австрии.

Поединок 21 июня в Бухаресте завершился поражением "сине-желтых" со счетом 0:1.

Несмотря на это наша национальная команда сохраняет шансы на выход в плей-офф с 3 места.

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