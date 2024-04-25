"Гол-машина": Жирона смакує м'яч найкращого бомбардира Ла Ліги Довбика – яскраве відео

10:02

Якщо Жирона вже далека від чемпіонства Іспанії, то її нападник Артем Довбик продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира сезону-2023/2024 у Ла Лізі. В активі українця вже 18 голів у 32-х турах чемпіонату.