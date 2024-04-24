Одним з тих, за ким найактивніше стежать скаути європейських топклубів є форвард Жирони Артем Довбик. Він фантастично проводить дебютну кампанію в Іспанії та своїми виступами допоміг "червоно-білим" уперше в історії пробитися в єврокубки.

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Новий варіант в Італії для Довбика

Наразі українець є найкращим бомбардиром Ла Ліги. Раніше повідомлялося, що інтерес до нього проявляють Інтер, Атлетіко, Барселона, Лейпциг та Челсі. Тепер же до цього списку додався Наполі.

За інформацією італійських ЗМІ, влітку неаполітанців, ймовірно, залишать одразу два форварди. Віктор Осімхен може перейти в ПСЖ або один з топклубів АПЛ, а Джованні Сімеоне отримує недостатньо ігрової практики, тому буде шукати нову команду.

Тому Наполі шукає одразу декількох гравців атаки. Замінити чинних форвардів у складі неаполітанців можуть Артем Довбик і нападник Лілля Джонатан Девід. Очікується, що трансферна вартість гравця збірної України може скласти близько 30 мільйонів євро.

Цікаво. У Наполі Артем Довбик може створити український дует з Георгієм Судаковим. Узимку неаполітанці робили офіційну пропозицію, проте 40 мільйонів євро виявилося недостатньо для керівництва "гірників". Проте інтерес до півзахисника зберігається.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 33 матчі за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав 7 асистів. Напередодні він вийшов на четверте місце серед українських бомбардирів у топових лігах.

Зазначимо, що наступний поєдинок Жирона проведе 27 квітня на виїзді проти Лас-Пальмаса. Стартовий свисток пролунає о 15:00. Наразі клуб Артема Довбика посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги за 6 турів до кінця чемпіонату й лише на 2 очка поступається Барселоні, яка розташувалася другою.