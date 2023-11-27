Цього літа Артем Довбик перебрався із Дніпра-1 в Жирону і почав запалювати у Ла Лізі. Український форвард у 14 матчах оформив 7 голів та 5 асистів.

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Артем мав потрапити в основу на матч 14 туру чемпіонату проти Атлетіка. Втім із двох українців у команді з перших хвилин вийшов лише Віктор Циганков, тоді як Довбика нема навіть у заявці.

Твітер клубу повідомив. що у Артема пошкодження литкового м'язу. Відомий український спортивний лікар Дмитро Бабелюк дав свій прогноз на характер травми Довбика.

Є резон підозрювати, що травма старалася на передігровому тренуванні або навіть і на розминці. Травма литкового мʼязу є однією з найнеприємніших мʼязових травм, адже зважаючи на анатомічну структуру та положення мʼяз довго заживає та часто рецидивує. Немає під рукою наукових підтверджень, тому тут дозволю собі керуватися власним досвідом. Це дійсно головний біль для спортивних лікарів. Невідомо, якого ступеню саме травма і чи задіяний там "ахілл", але якщо травма мʼязу таки підтвердиться, то Артем вилетів мінімум на 3-4 тижні. Хочеться вірити, що гравця зняли з матчу чисто щоб вберегти і все закінчиться спазмом чи перетренованістю. Але відсутність гравця у заявці може свідчити про гірше,

– пише він у телеграм-каналі Hospital Pass.

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Якщо його гіпотеза Бабелюка підтвердиться, то Артем пропустить найближчі п'ять матчів команди та повернеться аж у 2024 році. Нагадаємо, що перед цим туром Жирона очолювала турнірну таблицю Ла Ліги, вигравши 11 з 13-ти зустрічей.