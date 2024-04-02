У ній знайшлося місце футболістам одразу з дев'яти клубів. Лише Сельта та Реал Сосьєдад мають представництво з двох гравців.

Читайте також Атлетіко готовий викласти близько 30 мільйонів заради трансферу лідера збірної України

Дубль українця було оцінено

Серед інших до символічної збірної потрапив і нападник збірної України Артем Довбик. Він перервав свою 8-матчеву безгольову серію за Жирону, зробивши дубль у ворота Бетіса.

У першому таймі українець реалізував пенальті, який сам і заробив, а у другій половині зустрічі забив гол після виходу віч-на-віч із голкіпером в атаці, яку розігнав Віктор Циганков.

Це дозволило форварду очолити гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії та допомогло каталонському клубу закріпитися на третьому місці в турнірній таблиці. Після перемоги над "біло-зеленими" Жирона наблизилася до жаданої мети – кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на сезон-2024/2025.

За свій перформанс Артем Довбик отримав оцінку 8.4, найкращим же футболістом туру визнали бразильського нападника Бетіса Вілліана Жозе. 32-річний гравець "біло-зелених" оформив дубль у ворота Жирони, за що був оцінений у 8.7 балів.



Довбик потрапив у команду туру Ла Ліги / Скриншот із сайту Sofascore

Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв 31 матч за Жирону в усіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 7 асистів. Наступний поєдинок каталонці проведуть 13 квітня на виїзді проти мадридського Атлетіко. Стартовий свисток пролунає о 15:00.