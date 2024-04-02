Минулого літа Артем Довбик залишив Україну, переїхавши у чемпіонат Іспанії. Ексфорвард Дніпра-1 перейшов до каталонської Жирони, де возз'єднався із партнером по збірній Віктором Циганковим.

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Довбик зацікавив іспанського гранда

Форвард швидко розкрився у новій команді та, як наслідок, почав привертати до себе увагу з боку топ-клубів. Повідомлялось про інтерес від Челсі та Барселони.

Тепер же на Артема з'явився новий претендент – Атлетіко Мадрид. "Матрацники" наразі укомплектовані в нападі, але у випадку продажу когось із гравців цієї ланки вони можуть зробити пропозицію по Довбику.

Мадридці готові запропонувати близько 30 мільйонів євро за українця. Нагадаємо, що Довбик є лідером атак Жирони, забивши 17 голів та віддавши 7 асистів цього сезону.

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Це дозволяє йому лідирувати у гонці бомбардирів Ла Ліги, а його команді сенсаційно утримуватись на третій сходинці. Атлетіко ж іде позаду Жирони на четвертому місці з відставанням у сім балів.