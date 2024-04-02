В ней нашлось место футболистам сразу из девяти клубов. Только Сельта и Реал Сосьедад имеют представительство из двух игроков.

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Дубль украинца был оценен

Среди прочих в символическую сборную попал и нападающий сборной Украины Артем Довбик. Он прервал свою 8-матчевую безголевую серию за Жирону, сделав дубль в ворота Бетиса.

В первом тайме украинец реализовал пенальти, который сам и заработал, а во второй половине встречи забил гол после выхода один на один с голкипером в атаке, которую разогнал Виктор Цыганков.

Это позволило форварду возглавить гонку бомбардиров чемпионата Испании и помогло каталонскому клубу закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. После победы над "бело-зелеными" Жирона приблизилась к вожделенной цели – квалифицироваться в Лигу чемпионов на сезон-2024/2025.

За свой перформанс Артем Довбик получил оценку 8.4, лучшим же футболистом тура признали бразильского нападающего Бетиса Виллиана Жозе. 32-летний игрок "бело-зеленых" оформил дубль в ворота Жироны, за что был оценен в 8.7 баллов.



Довбик попал в команду тура Ла Лиги / Скриншот с сайта Sofascore

Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл 31 матч за Жирону во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 7 ассистов. Следующий поединок каталонцы проведут 13 апреля на выезде против мадридского Атлетико. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.