Головним бомбардиром команди став новачок Жирони Артем Довбик. Він із перших матчів забронював за собою місце в основі та перевершив усі сподівання вболівальників протягом стартових місяців у новому колективі.

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Довбик хотів би бачити у складі Жирони колишнього партнера з Дніпра-1

Український форвард із ще одним гравцем нашої національної збірної Віктором Циганковим створив чудовий дует в атаці, який став головним болем для захисників Ла Ліги. Нападник розповів кого ще зі своїх земляків хотів би бачити в іспанському клубі, який може підсилити сенсаційного лідера чемпіонату Іспанії.

Піхальонка. І по стилю гри, і по складу розуму, він може підходити саме команді Жироні. Такий футбол, я думаю, йому підійде,

– сказав Довбик.

Нагадаємо, що дует Піхальонок – Довбик був одним з найнебезпечніших в Українській Прем'єр-лізі в сезоні-2022/2023. Форвард тоді став найкращим бомбардиром чемпіонату, а півзахисник – найкращим асистентом, що дозволило Дніпру-1 до останнього боротися за чемпіонство та здобути історичне "срібло".

Цікаво. У складі Жирони виступає ще один українець. 19-річний Дмитро Мельниченко приєднався у вересні до каталонського клубу. Наразі він грає за другу команду Жирони, але нещодавно провів тренування вже з основною.

Наступний матч Жирона зіграє 27 листопада проти Атлетіка з Більбао. Початок поєдинку о 22:00.