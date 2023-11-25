Главным бомбардиром команды стал новичок Жироны Артем Довбик. Он с первых матчей забронировал за собой место в основе и превзошел все ожидания болельщиков в течение стартовых месяцев в новом коллективе.

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Довбик хотел бы видеть в составе Жироны бывшего партнера по Днепру-1

Украинский форвард с еще одним игроком нашей национальной сборной Виктором Цыганковым создал отличный дуэт в атаке, ставший головной болью для защитников Ла Лиги. Нападающий рассказал, кого еще из своих земляков хотел бы видеть в испанском клубе, который может усилить сенсационного лидера чемпионата Испании.

Пихаленка. И по стилю игры, и по складу ума, он может подходить именно команде Жироне. Такой футбол, я думаю, ему подойдет,

– сказал Довбик.

Напомним, что дуэт Пихаленок – Довбик был одним из самых опасных в Украинской Премьер-лиге в сезоне-2022/2023. Форвард тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата, а полузащитник – лучшим ассистентом, что позволило Днепру-1 до последнего бороться за чемпионство и завоевать историческое "серебро".

Интересно. В составе Жироны выступает еще один украинец. 19-летний Дмитрий Мельниченко присоединился в сентябре к каталонскому клубу. Пока он играет за вторую команду Жироны, но недавно провел тренировку уже с основной.

Следующий матч Жирона сыграет 27 ноября против Атлетика с Бильбао. Начало поединка в 22:00.