Футболіст вже у свої 19 років продовжив кар'єру в одному з перспективних іспанських клубів. Дмитро Мельніченко став третім українцем в структурі після трансферів Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Читайте також Анчелотті поки не забракував 2-метрового таланта: Реал підпише 16-річного воротаря з України

Ще один українець у Жироні

Щоправда, наразі вихованець київського Динамо гратиме за команду "B". Але це вже чудовий трамплін у вигляді Жирони для успішної кар'єри.

Іспанський клуб поки що не повідомив про підписання третього футболіста з України. Деталі співпраці теж не розголошуються.

10 вересня Жирона "B" розпочинає новий сезон-2023/2024. Друга команди "червоно-білих" зіграє проти УЕ Тона.

Що відомо про Дмитра Мельніченка