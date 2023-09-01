Футболіст вже у свої 19 років продовжив кар'єру в одному з перспективних іспанських клубів. Дмитро Мельніченко став третім українцем в структурі після трансферів Віктора Циганкова та Артема Довбика.

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Ще один українець у Жироні

Щоправда, наразі вихованець київського Динамо гратиме за команду "B". Але це вже чудовий трамплін у вигляді Жирони для успішної кар'єри.

Іспанський клуб поки що не повідомив про підписання третього футболіста з України. Деталі співпраці теж не розголошуються.

10 вересня Жирона "B" розпочинає новий сезон-2023/2024. Друга команди "червоно-білих" зіграє проти УЕ Тона.

Що відомо про Дмитра Мельніченка

  • 19-річний футболіст, який виступає на позиції центрального півзахисника.
  • Мельніченко – вихованець київського Динамо, який у серпні 2022-го року перейшов у юнацьку команду львівського Руха. Пограв за Динамо та Рух у Юнацькій лізі УЄФА.
  • 1 березня 2023-го підписав контракт із Нивою Бузова, який у поточному сезоні виступає у Першій лізі України, на правах вільного агента.
  • 1 липня того ж року попрощався із Нивою.
  • Викликався у збірну України U-16.