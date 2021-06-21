До трансляції гри Україна – Австрія потрапив хіт "Путін – ху*ло": його почули навіть у Росії

Під час матчу Україна – Австрія на Євро-2020 фанати "синьо-жовтих" вкотре виконали свій відомий хіт "Путін – х*йло". Цю кричалку було чутно навіть під час трансляції. Змогли насолодитися композицією також уболівальники в Росії. Там гру показував пропагандистський "Россия 1".
Вболівальники заспівали "Путін – ху*ло", зокрема, на початку гри. А саме на 12 хвилині. Власне цей фрагмент і потрапив до трансляції.
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"Путін – ху*ло" почули навіть у Росії
Зауважимо, що почути відомий футбольний хіт змогли шанувальники футболу не лише в Україні, а і в Росії. Відповідні відео з’явилися в мережі.
Під час української трансляції коментатор відзначив надпатріотичні вигуки. Натомість росіянин цей момент проігнорував."Путін – ху*ло" на матчі Україна – Австрія: відео фрагменту української трансляції можна переглянути тут, а з російської – тут.
Україна – Австрія: в яких ще акціях брали участь українські фанати
- Напередодні матчу українські фанати заспівали "Путін – х*йло" на вулицях Бухареста.
- Дорогою до столиці Румунії в літаку лунала "Червона рута".
- А вже за кілька хвилин до самої гри на стадіоні в Бухаресті українські вболівальники неймовірно виконали гімн України.
- Крім того, перед матчем "синьо-жовті" провели масштабну ходу.
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