Цього разу "Путін – ху*ло" заспівали українські та австрійські вболівальники в центрі Бухареста за день до матчу між збірними на Євро-2020.
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При цьому що українські, що австрійські вболівальники в цей час поводяться доволі дружелюбно.
Дивіться відео як українські та австрійські вболівальники разом співають "Путін – ху*ло"
"Путін – ху*ло" на Євро-2020
- Це не вперше вболівальники виконують популярну пісню "Путін – ху*ло" на Євро-2020. Так було і в Амстердамі, де свій перший матч зіграла збірна України проти Нідерландів на Євро-2020.
- Згодом 17 червня Україна другий матч провела в Бухаресті. І на стадіоні під час гри було чутно фанатський спів.
- Його було чутно настільки добре, що на нього відреагували аж в Москві. Тамтешній депутат, який коментує будь-які новини, пов'язані з Євро-2020, вимагав покарати українських вболівальників, не пускаючи їх на стадіон. УЄФА жодним чином не відреагувала на ці скарги. Натомість засудила ганебну поведінку російських вболівальників на Євро-2020.
- Та й російські глядачі теж могли на власні вуха почути пісню "Путін – ху*ло" під час трансляції матчу.