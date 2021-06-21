Гімн України в літаку

Українські вболівальники створюють футбольну атмосферу не тільки на вулицях Бухареста, але й прямо в літаку.

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Фанати збірної України заспівали гімн України та "Червону руту" в літаку.

Дружина захисника збірної України Сергія Кривцова Юлія показала, в якій атмосфері вона летіла в Бухарест.

Відео як українці співали в літаку

Україна – Австрія: головне про матч