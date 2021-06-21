Гімн України в літаку
Українські вболівальники створюють футбольну атмосферу не тільки на вулицях Бухареста, але й прямо в літаку.
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Фанати збірної України заспівали гімн України та "Червону руту" в літаку.
Дружина захисника збірної України Сергія Кривцова Юлія показала, в якій атмосфері вона летіла в Бухарест.
Відео як українці співали в літаку
Україна – Австрія: головне про матч
- Україна та Австрія зустрінуться у Бухаресті на "Національному стадіоні". Гра в рамках 3-го туру групи C розпочнеться о 19:00.
- Головним арбітром поєдинку буде Джюнейт Чакір. Наша команда зіграє у жовтій формі, Австрія – червоно-білій.
- Наша команда оголосила заявку на поєдинок. Гру пропустять Денис Попов та Олександр Зубков.
- Українці достатньо нічиєї, щоб посісти друге місце та зіграти в 1/8 фіналу проти Італії. Якщо Україна програє, то посяде третю сходинку й може покинути Євро.