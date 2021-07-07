Герой України на Євро-2020: Дніпро-1 визначився із трансферною вартістю Довбика

Артем Довбик став героєм збірної України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Нападником зацікавились відразу декілька клубів, а Дніпро-1 визначився із сумою трансферу свого футболіста.

Сума за трансфер Довбика

Артем Довбик в одну секунду перетворився із звичайнісінького футболіста ротацій у героя матчу. 24-річний форвард свої голом у ворота шведів привернув чималу увагу іноземних клубів.

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Послугами українця серйозно зацікавилось італійське Торіно. Нинішній клуб Довбика Дніпро-1 хоче виручити за трансфер футболіста близько 10 мільйонів євро.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика в один мільйон євро. Контракт гравця з Дніпром-1 розрахований до кінця грудня 2023 року. У сезоні-2020/2021 Артем зіграв у футболці дніпровського клубу 27 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист.

Цікаво, що раніше цей італійський клуб цікавився іншим українським нападником Владиславом Супрягою. Але пропозицію у 9 мільйонів євро київське Динамо не оцінило.

Хто цікавиться Довбиком – "страшним сном Швеції"

Бешикташ (Туреччина)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Гент (Бельгія)

Марсель (Франція)

Фіорентина (Італія)

Українські гранди

Перелічені клуби вже не перший місяць стежать за грою українського футболіста. Останнім до цієї когорти приєднався Гент Романа Яремчука. Відзначимо, що придбання Довбика може стати заміною на позицію Яремчука, який повинен покинути бельгійців найближчим часом.

Як Довбик вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020

24-річний футболіст атаки вийшов на футбольне поле лише на 105-й хвилині поєдинку. Нападник змінив у складі "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка. За отриманий ігровий час форвард Дніпра-1 хотів себе зарекомендувати якнайкращі та зробив це на усі 100%..

Ключовою для українця стала 120+1 хвилина зустрічі. Довбик відгукнувся на передачу Зінченка з флангу та ударом головою прошив сітку воріт Швеції. У підсумку – 2:1 Україна вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Своїм голом українець побив рекорд легендарного француза Мішеля Платіні. Довбик став автором найбільш пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи. Рекорд француза тримався з 1984 року.