Він забив Швеції на позначці 120:37. Гольовий пас на гол Довбика віддав Олександр Зінченко. Перед цим він забив сам – і офіційно став найкращим гравцем матчу.

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Попередній рекорд

Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив гол у ворота Португалії на 118:53.

Загалом же м’яч Довбика у ворота шведів другий з найбільш пізніх голів забитих на чемпіонаті Європи – найпізніший гол забив турок Семіх Сентюрк у 2008 році у ворота Хорватії (121:01).

Відео голу Довбика

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