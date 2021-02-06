Дніпро-1 підсилився футболістом Динамо Загреб

Дніпро-1 продовжив активну роботу на зимовому трансферному вікні. Дніпровський клуб оголосив про підписання контракту з черговим новачком.

Новачком СК Дніпро-1 став хорватський форвард Маріо Чуже. Футболіст орендований у загребського Динамо до закінчення сезону-2020/2021.

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По завершенню сезону Дніпро-1 матиме право викупити контракт футболіста в Динамо.

Маріо Чуже вже приєднався до Дніпра-1 на зборі у Туреччині та провів перше тренування.

Що відомо про новачка Дніпра-1

Маріо Чуже у структурі загребського Динамо перебуває з 14 років. На професійному рівні дебютував у 2017-му за другу команду Динамо.

У 2020-му році почав грати в основному складі. Що цікаво, Чуже грав у Динамо Загреб під керівництвом теперішнього головного тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча.

Також Чуже грав в оренді за Істру та загребський Локомотив.

Маріо Чуже виступав за юнацькі збірні Хорватії усіх вікових категорій, а також за молодіжну збірну.

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