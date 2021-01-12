Капітан Дніпра-1 Сергій Кравченко більше не виступатиме за дніпровський клуб. Дніпро-1 вирішив відмовитися від послуг півзахисника.

Дніпро-1 пропонує Кравченку іншу роботу

Дніпро-1 у вівторок, 12 січня, повідомив, що Кравченко не вирушить на тренувальний збір команди до Туреччини.

До слова Нападник Динамо через травму пропустить збори

Наш клуб безмежно вдячний Сергію за роки, проведені у команді, яскраві матчі й голи, за неоціненний досвід, що він передавав молодшим гравцям, та за те, яким прикладом ставлення до улюбленої гри він був, є і залишиться,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Дніпро-1 зробив пропозицію 37-річному Кравченку залишитись працювати у структурі клубу. Поки футболіст не прийняв рішення.

Що відомо про Кравченка

Футболіст перебував у структурі Шахтаря, але у 2005 році перебрався у Карабах (Азербайджан).

Через рік Сергій повернувся в Україну, де до 2009 року виступав за Ворсклу. Згодом Кравченко став гравцем київського Динамо.

У 2010 році Сергій перейшов у Дніпро. Виступав в оренді у луцькій Волині. Відіграв 10 матчів за збірну України, забивши один гол.