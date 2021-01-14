Дніпро-1 офіційно оголосив про підписання контракту з 27-річним голкіпером Зауром Махарадзе. Він став першим новобранцем у зимове трансферне вікно для команди Ігоря Йовічевіча.

Зоря вказала голкіперу Заурі Махарадзе на "двері", але довго без команди досвідчений воротар не затримався. Дніпро-1 скористався такою можливістю та вже підписав контракт з воротарем. Про це повідомив офіційний сайт дніпровського клубу.

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За дніпрян Махарадзе виступатиме до кінця сезону. Останнім клубом воротаря була Зоря, але за луганську команду він останнім часом не виступав.

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