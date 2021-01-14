Дніпро-1 офіційно підсилився досвідченим колишнім голкіпером Зорі
Дніпро-1 офіційно оголосив про підписання контракту з 27-річним голкіпером Зауром Махарадзе. Він став першим новобранцем у зимове трансферне вікно для команди Ігоря Йовічевіча.
Зоря вказала голкіперу Заурі Махарадзе на "двері", але довго без команди досвідчений воротар не затримався. Дніпро-1 скористався такою можливістю та вже підписав контракт з воротарем. Про це повідомив офіційний сайт дніпровського клубу.
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За дніпрян Махарадзе виступатиме до кінця сезону. Останнім клубом воротаря була Зоря, але за луганську команду він останнім часом не виступав.
Коротко про кар'єру Заура Махарадзе
- Був у структурі академії Олімпіка, але аж у сезоні-2012/13 заробив стабільне місце у складі донецької команди. Викликався у збірні України різний вікових категорій.
- Навесні 2018-го змінив громадянство на грузинське та майже відразу отримав виклик у збірну Грузії.
- Наприкінці весни 2018-го року підписав 3-річну угоду з Зорею. Всього Заурі провів за команду з Луганська 24 матчі у всіх турнірах, де пропустив 22 м'ячі, 9 разів залишив свої ворота "сухими".
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