Віцечемпіон УПЛ оприлюднив заявку на свій дебютний матч в Лізі чемпіонів

Дніпро-1 першим розпочне шлях українських клубів у новому єврокубковому сезоні-2023/2024. Вже 25 липня дніпровський клуб зіграє свій перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

Дніпряни розпочинають свій шлях із другого кола кваліфікації ЛЧ. Суперником команди Олександра Кучера буде грецький Панатінаїкос.

Варто дізнатись Дніпро-1 дебютує в Лізі чемпіонів: де дивитись матч проти Панатінаїкоса

У заявці усі найкращі

Перший матч для українського клубу буде номінально домашнім та відбудеться у словацькому Кошице. Нагадаємо, що через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, українські клуби не можуть проводити домашні поєдинки єврокубків на рідних стадіонах.

Тренерський штаб на чолі з Кучером вже оприлюднив заявку на свою першу зустріч у дебютному для себе розіграші Ліги чемпіонів. У список із 24-х футболістів, увійшли усі найкращі. Серед них й лідер команди та найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Артем Довбик.

Щодо Артема, то було багато чуток навколо його можливого переходу в інший клуб, але нападник вирішив віддячити клубу, підписавши із ним новий контракт (до кінця червня 2025 року).

Відзначимо, що у заявці команди немає голкіпера Романа Мисака, який 4 липня підписав контракт із віцечемпіоном УПЛ.

Перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 – Панатінаїкос розпочнеться 25 липня о 21:00 (з Києвом).



Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаїкоса / Фото дніпровського клубу

Нагадаємо, що Дніпро-1 посів друге місце за підсумками сезону УПЛ-2022/2023, поступившись лише 5 балами чемпіону Шахтарю.