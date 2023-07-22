Дніпряни розпочинають свій шлях із другого кола кваліфікації ЛЧ. Суперником команди Олександра Кучера буде грецький Панатінаїкос.
Варто дізнатись Дніпро-1 дебютує в Лізі чемпіонів: де дивитись матч проти Панатінаїкоса
У заявці усі найкращі
Перший матч для українського клубу буде номінально домашнім та відбудеться у словацькому Кошице. Нагадаємо, що через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, українські клуби не можуть проводити домашні поєдинки єврокубків на рідних стадіонах.
Тренерський штаб на чолі з Кучером вже оприлюднив заявку на свою першу зустріч у дебютному для себе розіграші Ліги чемпіонів. У список із 24-х футболістів, увійшли усі найкращі. Серед них й лідер команди та найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Артем Довбик.
Щодо Артема, то було багато чуток навколо його можливого переходу в інший клуб, але нападник вирішив віддячити клубу, підписавши із ним новий контракт (до кінця червня 2025 року).
Відзначимо, що у заявці команди немає голкіпера Романа Мисака, який 4 липня підписав контракт із віцечемпіоном УПЛ.
Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаїкоса / Фото дніпровського клубу
Нагадаємо, що Дніпро-1 посів друге місце за підсумками сезону УПЛ-2022/2023, поступившись лише 5 балами чемпіону Шахтарю.