Дніпряни розпочинають свій шлях із другого кола кваліфікації ЛЧ. Суперником команди Олександра Кучера буде грецький Панатінаїкос.

Варто дізнатись Дніпро-1 дебютує в Лізі чемпіонів: де дивитись матч проти Панатінаїкоса

У заявці усі найкращі

Перший матч для українського клубу буде номінально домашнім та відбудеться у словацькому Кошице. Нагадаємо, що через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, українські клуби не можуть проводити домашні поєдинки єврокубків на рідних стадіонах.

Тренерський штаб на чолі з Кучером вже оприлюднив заявку на свою першу зустріч у дебютному для себе розіграші Ліги чемпіонів. У список із 24-х футболістів, увійшли усі найкращі. Серед них й лідер команди та найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Артем Довбик.

Щодо Артема, то було багато чуток навколо його можливого переходу в інший клуб, але нападник вирішив віддячити клубу, підписавши із ним новий контракт (до кінця червня 2025 року).

Відзначимо, що у заявці команди немає голкіпера Романа Мисака, який 4 липня підписав контракт із віцечемпіоном УПЛ.

Зверніть увагу! Перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 – Панатінаїкос розпочнеться 25 липня о 21:00 (з Києвом).



Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаїкоса / Фото дніпровського клубу

Нагадаємо, що Дніпро-1 посів друге місце за підсумками сезону УПЛ-2022/2023, поступившись лише 5 балами чемпіону Шахтарю.