Вже наступного тижня Дніпро-1 проведе свій перший матч в Лізі чемпіонів. Команда Олександра Кучера почне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду.

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Суперником дніпрян стане віцечемпіон Греції Панатінаїкос. Перша зустріч, яка стане номінально домашньою, відбудеться вже у вівторок, 25 липня, у словацькому місті Кошице.

Де дивитись матч Дніпро-1 – Панатінаїкос? Офіційний сайт українського клубу повідомляє, що гру Ліги чемпіонів у прямій трансляції покаже телеканал "УНІАН".

Крім того, в онлайні матч буде показано на ютуб-каналі FootballHub разом із передматчевою та післяматчевою студіями. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

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Нагадаємо, що минулого сезону Дніпро-1 став віцечемпіоном УПЛ, відставши від Шахтаря на 5 очок. Для виходу у груповий раунд Ліги чемпіонів підопічним Олександра Кучера доведеться пройти трьох суперників.