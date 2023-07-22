Днепряне начинают свой путь со второго круга квалификации ЛЧ. Соперником команды Александра Кучера будет греческий Панатинаикос.

Следует узнать Днепр-1 дебютирует в Лиге чемпионов: где смотреть матч против Панатинаикоса

В заявке все лучшие

Первый матч для украинского клуба будет номинально домашним и пройдет в словацком Кошице. Напомним, что из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, украинские клубы не могут проводить домашние поединки еврокубков на родных стадионах.

Тренерский штаб во главе с Кучером уже определил заявку на свою первую встречу в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов. В список из 24 футболистов вошли все лучшие. Среди них и лидер команды – лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Артем Довбик.

Что касается Артема, то было много слухов вокруг его возможного перехода в другой клуб, но нападающий решил отблагодарить клуб, подписав с ним новый контракт (до конца июня 2025).

Отметим, что в заявке команды нет голкипера Романа Мисака, 4 июля подписавшего контракт с вице-чемпионом УПЛ.

Обратите внимание! Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов СК Днепр-1 – Панатинаикос начнется 25 июля в 21:00 (с Киевом).



Заявка Днепра-1 на матч против Панатинаикоса / Фото днепровского клуба

Напомним, что Днепр-1 занял второе место по итогам сезона УПЛ-2022/2023, уступив лишь 5 баллов чемпиону Шахтеру.