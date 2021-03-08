Джерело:24 канал
Дніпро-1 та Олександрія у понеділок, 8 березня, зустрінуться у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на сайті Спорт 24.
У прямому ефірі поєдинок Дніпро-1 – Олександрія покаже телеканал УНІАН. Початок матчу о 14:00.
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Також гру Дніпро-1 – Олександрія можна переглянути на ютуб-каналі Football Hub
Дніпро-1 – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ