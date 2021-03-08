Дніпро-1 та Олександрія у понеділок, 8 березня, зустрінуться у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на сайті Спорт 24.

У прямому ефірі поєдинок Дніпро-1 – Олександрія покаже телеканал УНІАН. Початок матчу о 14:00. Дивіться також Динамо розгромило Минай: Кополовець вперше зіграв в УПЛ з 2014 року – відео Також гру Дніпро-1 – Олександрія можна переглянути на ютуб-каналі Football Hub Дніпро-1 – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ Для команд це вже третя зустріч у сезоні-2020/2021. Перший матч команди відіграли 26 серпня у чемпіонаті України. Олександрія здобула впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Вдруге шляхи клубів перетнулися 3 березня. У чвертьфіналі Кубка України Олександрія вистояла в меншості та здобула перемогу в серії пенальті.

У турнірній таблиці УПЛ команди розділяє 7 очок. Олександрія утримує 7 місце, а Дніпро-1 перебуває на 10 сходинці.