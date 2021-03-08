Днепр-1 и Александрия в понедельник, 8 марта, встретятся в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на сайте Спорт 24.

В прямом эфире поединок Днепр-1 – Александрия покажет телеканал УНИАН. Начало матча в 14:00. Смотрите также Динамо разгромило Минай: Кополовец впервые сыграл в УПЛ с 2014 года – видео Также игру Днепр-1 – Александрия можно посмотреть на ютуб-канале Football Hub. Днепр-1 – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ Для команд это уже третья встреча в сезоне-2020/2021. Первый матч команды сыграли 26 августа в чемпионате Украины. Александрия одержала уверенную победу со счетом 4:1.

Во второй раз пути клубов пересеклись 3 марта. В четвертьфинале Кубка Украины Александрия выстояла в меньшинстве и одержала победу в серии пенальти.

В турнирной таблице УПЛ команды разделяет 7 очков. Александрия удерживает 7 место, а Днепр-1 находится на 10 строчке.