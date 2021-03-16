Бущан стрибав за м'ячем – і бутсами зачепив мене по обличчю, – футболіст Зорі

Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня розповів про травму носа, яку отримав в матчі 18-го туру УПЛ проти київського Динамо (0:2).

Іванісеня розповів про зіткнення з Бущаном. У футболіста це вже не перша травма за останній час: раніше йому вибили зуб, а тепер ніс мало не зламали.

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Це футбол, боротьба, єдиноборства. Таке трапляється, нічого страшного. Мене ззаду захисник штовхнув, Бущан стрибав за м'ячем - і бутсами зачепив мене по обличчю. Він не хотів цього зробити, звичайно. Це ігровий момент. Ніяких претензій немає,

– сказав він.

Зоря – Динамо: що відомо про матч