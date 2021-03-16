Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу, – футболист Зари
Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня рассказал о травме носа, которую получил в матче 18-го тура УПЛ против киевского Динамо (0:2).
Источник:"Футбольный формат"
Иванисеня рассказал о столкновении с Бущаном. У футболиста это уже не первая травма за последнее время: ранее ему выбили зуб, а теперь нос почти сломали.
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Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного. Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет,
– сказал он.
Заря – Динамо: что известно о матче
- 14 марта Заря и Динамо сыграли в центральном матче 18 тура УПЛ. В борьбе лидеров турнирной таблицы сильнее оказались киевляне – 0:2.
- После перерыва Динамо дважды отправило команду Виктора Скрипника в нокдаун. на 55-й минуте Шапаренко на правом фланге подключил Сидорчука, который вырезал навес на линию вратарской, а сыгравший на опережение Беседин переправил мяч в ворота.
- Через 4 минуты снова Шапаренко с углового на левом фланге сделал диагональ к линии штрафной на Сидорова, который поймал мяч на лету и точно пробил под перекладину.
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