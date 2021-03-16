Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня рассказал о травме носа, которую получил в матче 18-го тура УПЛ против киевского Динамо (0:2).

Иванисеня рассказал о столкновении с Бущаном. У футболиста это уже не первая травма за последнее время: ранее ему выбили зуб, а теперь нос почти сломали.

Смотрите также Динамо отправилось на матч Лиги Европы с депутатами ОПЗЖ: кто полетел

Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного. Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет,

– сказал он.

Заря – Динамо: что известно о матче