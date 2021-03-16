Бущан стрибав за м'ячем – і бутсами зачепив мене по обличчю, – футболіст Зорі
Півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня розповів про травму носа, яку отримав в матчі 18-го туру УПЛ проти київського Динамо (0:2).
Джерело:"Футбольний формат"
Іванісеня розповів про зіткнення з Бущаном. У футболіста це вже не перша травма за останній час: раніше йому вибили зуб, а тепер ніс мало не зламали.
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Це футбол, боротьба, єдиноборства. Таке трапляється, нічого страшного. Мене ззаду захисник штовхнув, Бущан стрибав за м'ячем - і бутсами зачепив мене по обличчю. Він не хотів цього зробити, звичайно. Це ігровий момент. Ніяких претензій немає,
– сказав він.
Зоря – Динамо: що відомо про матч
- 14 березня Зоря та Динамо зіграли у центральному матчі 18 туру УПЛ. В боротьбі лідерів турнірної таблиці сильнішими виявилися кияни – 0:2.
- Після перерви Динамо двічі відправило команду Віктора Скрипника у нокдаун. на 55-й хвилині Шапаренко на правому фланзі підключив Сидорчука, який вирізав навіс на лінію воротарського, а зігравший на випередження Бєсєдін переправив м'яч у ворота.
- Через 4 хвилини знову Шапаренко з кутового на лівому фланзі зробив діагональ до лінії штрафного на Сидорчука, який зловив м'яч з льоту і точно пробив під поперечину.
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