Росію не мали допускати до змагань: дискваліфікацію Харлан не можуть скасувати

Дискваліфікація української шаблістки Ольги Харлан на чемпіонаті світу викликала хвилю обурення не лише серед українців. Ця кричуща історія повинна стати прецедентом до перегляду правил таких змагань.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Правила спортивних чемпіонатів повинні враховувати поточний момент, зокрема, й політичний.

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"Має бути відповідна реакція на цей прецедент і поширення її на всі інші види спорту. Міжнародний олімпійський комітет, інші спортивні інституції повинні розділяти країни, на які напали і країни, які розпочинають агресивні війни, і накладати відповідні санкції на спортсменів країн-агресорів", – наголосив політолог.

Якщо представники таких держав як Росія хочуть і надалі змагатись – мусять змінити громадянство та публічно виступати проти війни, додав він. Це буде мінімально прийнятний варіант з точки зору здорового глузду.

Спорт не "поза політикою"

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Олімпійський комітет скасував дискваліфікацію нашої спортсменки, однак президент федерації фехтування України спростував це повідомлення.

Принаймні з 20 століття спорт не є нейтральним, ба більше, в авторитарних країнах його активно використовує влада для просування своїх наративів.

"У Росії фехтування, веслування і багато інших видів спорту є армійськими по своїй суті. Розвинені спортивні клуби армії, а люди, які розказують, що вони є спортсменами й поза політикою, насправді – чинні військові та мають відповідні звання", – повідомив Ігор Рейтерович.

Представники країн, що ведуть агресивні загарбницькі війни, не повинні бути допущені до змагань будь-якого рівня, тому що ці змагання можуть бути використані диктатурою для ведення агресивної пропаганди.

Ольга Харлан: інцидент на чемпіонаті світу