Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Правила спортивных чемпионатов должны учитывать текущий момент, в том числе и политический.

Смотрите также Не только золото Олимпиады: интересные факты об Ольге Харлане, которую осудили за игнорирование россиянки

"Должна быть ответная реакция на этот прецедент и распространение ее на все другие виды спорта. Международный олимпийский комитет, другие спортивные институты должны разделять страны, на которые напали и страны, развязывающие войны, и налагать соответствующие санкции на спортсменов стран-агрессоров", – подчеркнул политолог.

Если представители таких государств как Россия хотят и дальше соревноваться – должны изменить гражданство и публично выступать против войны, добавил он. Это будет минимально приемлемый вариант с точки зрения здравого смысла.

Обратите внимание! Ранее в СМИ появилась информация, что Олимпийский комитет отменил дисквалификацию нашей спортсменки, однако президент федерации фехтования Украины опроверг это сообщение.

Спорт не "вне политики"

По крайней мере, с 20 века спорт не является нейтральным, более того, в авторитарных странах его активно использует власть для продвижения своих нарративов.

"В России фехтование, гребли и многие другие виды спорта являются армейскими по своей сути. Развиты спортивные клубы армии, а люди, которые рассказывают, что они являются спортсменами и вне политики, на самом деле – действующие военные и имеют соответствующие звания", – сообщил Игорь Рейтерович.

Представители стран, ведущих агрессивные захватнические войны, не должны быть допущены к соревнованиям любого уровня, потому что эти соревнования могут быть использованы диктатурой для ведения агрессивной пропаганды.

Ольга Харлан: инцидент на чемпионате мира