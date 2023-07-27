Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Правила спортивных чемпионатов должны учитывать текущий момент, в том числе и политический.
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"Должна быть ответная реакция на этот прецедент и распространение ее на все другие виды спорта. Международный олимпийский комитет, другие спортивные институты должны разделять страны, на которые напали и страны, развязывающие войны, и налагать соответствующие санкции на спортсменов стран-агрессоров", – подчеркнул политолог.
Если представители таких государств как Россия хотят и дальше соревноваться – должны изменить гражданство и публично выступать против войны, добавил он. Это будет минимально приемлемый вариант с точки зрения здравого смысла.
Спорт не "вне политики"
По крайней мере, с 20 века спорт не является нейтральным, более того, в авторитарных странах его активно использует власть для продвижения своих нарративов.
"В России фехтование, гребли и многие другие виды спорта являются армейскими по своей сути. Развиты спортивные клубы армии, а люди, которые рассказывают, что они являются спортсменами и вне политики, на самом деле – действующие военные и имеют соответствующие звания", – сообщил Игорь Рейтерович.
Представители стран, ведущих агрессивные захватнические войны, не должны быть допущены к соревнованиям любого уровня, потому что эти соревнования могут быть использованы диктатурой для ведения агрессивной пропаганды.
Ольга Харлан: инцидент на чемпионате мира
- 27 июля саблистку Ольгу Харлан после победы со счетом 15:7 над россиянкой Анной Смирновой дисквалифицировали на чемпионате мира из-за того, что она отказалась пожать руку российской сопернице. Харлан предложила "удариться" саблями, что допускается правилами соревнований. Россиянка отказалась.
- Украинский спорт мгновенно отреагировал на дисквалификацию Харлан в пользу россиянки. Одними из первых свою поддержку Ольге выразили украинские футбольные клубы "Шахтер" и "Динамо".
- Решение организаторов соревнований уже опротестовала Федерация фехтования Украины. Она подала апелляцию в Бюро Международной федерации фехтования (FIE).