Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Правила спортивних чемпіонатів повинні враховувати поточний момент, зокрема, й політичний.
Дивіться також Не тільки золото Олімпіади: цікаві факти про Ольгу Харлан, яку засудили за ігнорування росіянки
"Має бути відповідна реакція на цей прецедент і поширення її на всі інші види спорту. Міжнародний олімпійський комітет, інші спортивні інституції повинні розділяти країни, на які напали і країни, які розпочинають агресивні війни, і накладати відповідні санкції на спортсменів країн-агресорів", – наголосив політолог.
Якщо представники таких держав як Росія хочуть і надалі змагатись – мусять змінити громадянство та публічно виступати проти війни, додав він. Це буде мінімально прийнятний варіант з точки зору здорового глузду.
Спорт не "поза політикою"
Принаймні з 20 століття спорт не є нейтральним, ба більше, в авторитарних країнах його активно використовує влада для просування своїх наративів.
"У Росії фехтування, веслування і багато інших видів спорту є армійськими по своїй суті. Розвинені спортивні клуби армії, а люди, які розказують, що вони є спортсменами й поза політикою, насправді – чинні військові та мають відповідні звання", – повідомив Ігор Рейтерович.
Представники країн, що ведуть агресивні загарбницькі війни, не повинні бути допущені до змагань будь-якого рівня, тому що ці змагання можуть бути використані диктатурою для ведення агресивної пропаганди.
Ольга Харлан: інцидент на чемпіонаті світу
- 27 липня шаблістку Ольгу Харлан після перемоги з рахунком 15:7 над росіянкою Анною Смірновою дискваліфікували з чемпіонату світу через те, що вона відмовилась потиснути руку російській суперниці. Натомість Харлан запропонувала "стукнутись" шаблями, що допускається правилами змагань. Росіянка відмовилась.
- Український спорт миттєво відреагував на дискваліфікацію Харлан на користь росіянки. Одними із перших свою підтримку Ользі висловили українські футбольні клуби "Шахтар" та "Динамо".
- Рішення організаторів змагань вже опротестувала Федерація фехтування України. Вона подала апеляцію до Бюро Міжнародної федерації фехтування (FIE).