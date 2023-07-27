Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Правила спортивних чемпіонатів повинні враховувати поточний момент, зокрема, й політичний.

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"Має бути відповідна реакція на цей прецедент і поширення її на всі інші види спорту. Міжнародний олімпійський комітет, інші спортивні інституції повинні розділяти країни, на які напали і країни, які розпочинають агресивні війни, і накладати відповідні санкції на спортсменів країн-агресорів", – наголосив політолог.

Якщо представники таких держав як Росія хочуть і надалі змагатись – мусять змінити громадянство та публічно виступати проти війни, додав він. Це буде мінімально прийнятний варіант з точки зору здорового глузду.

Зверніть увагу! Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Олімпійський комітет скасував дискваліфікацію нашої спортсменки, однак президент федерації фехтування України спростував це повідомлення.

Спорт не "поза політикою"

Принаймні з 20 століття спорт не є нейтральним, ба більше, в авторитарних країнах його активно використовує влада для просування своїх наративів.

"У Росії фехтування, веслування і багато інших видів спорту є армійськими по своїй суті. Розвинені спортивні клуби армії, а люди, які розказують, що вони є спортсменами й поза політикою, насправді – чинні військові та мають відповідні звання", – повідомив Ігор Рейтерович.

Представники країн, що ведуть агресивні загарбницькі війни, не повинні бути допущені до змагань будь-якого рівня, тому що ці змагання можуть бути використані диктатурою для ведення агресивної пропаганди.

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