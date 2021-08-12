Динамо зворушливо підтримало травмованого Попова: фото

12 серпня 2021 , 18:18
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Джерело:

інстаграм Віктора Циганкова

Футболісти Динамо вирішили підтримати партнера по команді Дениса Попова. Захисник отримав серйозну травму.

Попов залишився не один

Гравці київського клубу вийшли перед матчем проти Минаю у білих футболках на підтримку Дениса Попова. На них був надпис: "Ден, ми з тобою!" та фото захисника.

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Одним із перших, хто підтримав динамівця став лідер команди Віктор Циганков. Він у своєму акаунті в інстаграмі виклав світлину з матчу, де стоїть у футболці зі зображенням Попова.

Брат, ми усі з тобою і чекаємо на тебе. Швидкого відновлення,
– підписав світлину Циганков.


Динамо підтримало Попова / Фото з instagram.com/viktortsygankov

Нагадаємо, кияни у цій грі святкували перемогу з рахунком 2:0. Голами за столичний клуб відзначились Віталій Буяльський та новачок команди Ерік Рамірес.

Попов отримав серйозну травму: коротко

  • Центрбек отримав моторошну травму у грі проти Вереса, яка стала першою для киян у новому сезоні. Футболіст пройшов детальне медичне обстеження, яке встановило, що Денис Попов пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна. До слова, рахунок у цій грі відкрив якраз Попов.
  • Денис вже переніс операцію. За словами старшого лікаря Динамо Андрія Шморгуна, відновлення футболіста триватиме 6 місяців.
Автор: Софія Кулай