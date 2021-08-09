Чемпіон світу U20 отримав важку травму – пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна.

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За словами старшого лікаря Динамо Андрія Шморгуна, футболіст вже переніс операцію. Орієнтовний термін реабілітації після таких травм – шість місяців.

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