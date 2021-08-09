Чемпіон світу U20 отримав важку травму – пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна.
До слова Динамо без Луческу перемогло Зорю в матчі з двома незабитими пенальті: відео
За словами старшого лікаря Динамо Андрія Шморгуна, футболіст вже переніс операцію. Орієнтовний термін реабілітації після таких травм – шість місяців.
Що відомо про Попова в Динамо
- Попов виступає за "біло-синіх" з 2019 року. Відтоді він зіграв у складі Динамо 61 матч і забив 8 м’ячів.
- Матч між киянами і Вересом завершився розгромною перемогою чинного чемпіона з рахунком 4:0. Перший м’яч у грі забив Попов.