Попов залишився не один
Гравці київського клубу вийшли перед матчем проти Минаю у білих футболках на підтримку Дениса Попова. На них був надпис: "Ден, ми з тобою!" та фото захисника.
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Одним із перших, хто підтримав динамівця став лідер команди Віктор Циганков. Він у своєму акаунті в інстаграмі виклав світлину з матчу, де стоїть у футболці зі зображенням Попова.
Брат, ми усі з тобою і чекаємо на тебе. Швидкого відновлення,
– підписав світлину Циганков.
Динамо підтримало Попова / Фото з instagram.com/viktortsygankov
Нагадаємо, кияни у цій грі святкували перемогу з рахунком 2:0. Голами за столичний клуб відзначились Віталій Буяльський та новачок команди Ерік Рамірес.
Попов отримав серйозну травму: коротко
- Центрбек отримав моторошну травму у грі проти Вереса, яка стала першою для киян у новому сезоні. Футболіст пройшов детальне медичне обстеження, яке встановило, що Денис Попов пошкодив передню хрестоподібну зв'язку коліна. До слова, рахунок у цій грі відкрив якраз Попов.
- Денис вже переніс операцію. За словами старшого лікаря Динамо Андрія Шморгуна, відновлення футболіста триватиме 6 місяців.