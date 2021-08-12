Попов залишився не один

Гравці київського клубу вийшли перед матчем проти Минаю у білих футболках на підтримку Дениса Попова. На них був надпис: "Ден, ми з тобою!" та фото захисника.

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Одним із перших, хто підтримав динамівця став лідер команди Віктор Циганков. Він у своєму акаунті в інстаграмі виклав світлину з матчу, де стоїть у футболці зі зображенням Попова.

Брат, ми усі з тобою і чекаємо на тебе. Швидкого відновлення,

– підписав світлину Циганков.



Динамо підтримало Попова / Фото з instagram.com/viktortsygankov

Нагадаємо, кияни у цій грі святкували перемогу з рахунком 2:0. Голами за столичний клуб відзначились Віталій Буяльський та новачок команди Ерік Рамірес.

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