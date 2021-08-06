Продовження кар'єри під питанням
Динамо матчем проти Вереса стартувало у новому сезоні УПЛ. Чемпіон-2020/2021 впевнено переміг рівненський клуб із рахунком 4:0.
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Денис Попов не зміг дограти матч до кінця. Футболіст отримав травму. Захисник Динамо ризикує вибути з обойми на тривалий термін.
За інформацією джерела, Попов розірвав хрестоподібні зв'язки на тій нозі, де і була операція. Точний діагноз гравцю поставлять після артроскопії у Барселоні.
- Вже на 4-й хвилині нулі на табло розмочив Денис Попов. Центрбек киян добре розпочав сезону. Все б нічого, якби не травму у зустрічі. Футболіст після забитого голу провів на футбольному полі лише 30 хвилин та був замінений на Іллю Забарного.
У Попова травма / Скриншот із instagram.com/foot.format