Попов остался не один
Игроки киевского клуба вышли перед матчем против Миная в белых футболках в поддержку Дениса Попова. На них была надпись: "Дэн, мы с тобой!" и фото защитника.
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Одним из первых, кто поддержал динамовца, стал лидер команды Виктор Цыганков. Он в своем аккаунте в инстаграме выложил фотографию с матча, где стоит в футболке с изображением Попова.
Брат, мы все с тобой и ждем тебя. Быстрого восстановления,
– подписал фотографию Цыганков.
Динамо поддержало Попова / Фото с instagram.com/viktortsygankov
Напомним, киевляне в этой игре праздновали победу со счетом 2:0. Голами за столичный клуб отличились Виталий Буяльский и новичок команды Эрик Рамирес.
Попов получил серьезную травму: коротко
- Центрбэк получил жуткую травму в игре против Вереса, которая стала первой для киевлян в новом сезоне. Футболист прошел детальное медицинское обследование, которое установило, что Денис Попов повредил переднюю крестообразную связку колена. К слову, счет в этой игре открыл как раз Попов.
- Денис уже перенес операцию. По словам старшего врача Динамо Андрея Шморгуна, восстановление футболиста продлится 6 месяцев.