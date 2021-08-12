Попов остался не один

Игроки киевского клуба вышли перед матчем против Миная в белых футболках в поддержку Дениса Попова. На них была надпись: "Дэн, мы с тобой!" и фото защитника.

К теме Футболист сборной Украины перенес операцию: врачи назвали срок восстановления

Одним из первых, кто поддержал динамовца, стал лидер команды Виктор Цыганков. Он в своем аккаунте в инстаграме выложил фотографию с матча, где стоит в футболке с изображением Попова.

Брат, мы все с тобой и ждем тебя. Быстрого восстановления,

– подписал фотографию Цыганков.



Динамо поддержало Попова / Фото с instagram.com/viktortsygankov

Напомним, киевляне в этой игре праздновали победу со счетом 2:0. Голами за столичный клуб отличились Виталий Буяльский и новичок команды Эрик Рамирес.

Попов получил серьезную травму: коротко