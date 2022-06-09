Підтримка англійського клубу

Власник Евертона Фархад Моширі у відкритому листі до вболівальників повідомив, що англійський клуб запропонував Динамо зіграти товариський матч на "Гудісон-Парк". Всі виручені кошти спрямують на допомогу Україні.

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"Ми не можемо забути про безчинство, яке щодня відбувається в Україні. Реакція уболівальників, гравців та керівництва Евертона та їхня підтримка Віталія Миколенка, його країни та людей, які досі страждають від цього нелюдського нападу, були щирими та справді дивовижними.

Клуб вже зробив важливий внесок. Я можу підтвердити, що ми запропонували Динамо провести товариський матч на "Гудісон-Парк" для збору додаткових коштів на підтримку українців. Подробиці будуть найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Кар'єра Миколенка в Евертоні