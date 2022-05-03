Динамо зібрало 22 мільйони гривень у благодійному турне для України

Київське Динамо закінчує свій вояж Європою у рамках Match for peace #StopWarInUkraine". Чемпіон України вже зібрав на потреби українського народу значну суму.

Динамівці на цьому не зупиняться

Кияни оприлюднили суму, яку зібрали за п'ять благодійних матчів у квітні. Динамо вдалось виручити за поєдинки понад 22 мільйони гривень.

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Свій останній матч у рамках благодійного турне динамівці проведуть 4 травня. Суперником українського клубу стане швейцарський Базель. Стартовий свисток судді пролунає о 20:00 за київським часом.

Усі виручені кошти підуть на потреби українського народу, який продовжує страждати від війни проти Росії.

Відзначимо, що після цього динамівці вирушать у розташування збірної України, яка вже у Словенії розпочала підготовку до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Як Динамо зібрало у благодійному турне

За спинами динамівців вже п'ять зіграних зустрічей. Свій вояж Європою із благодійною метою для допомоги Україні Динамо почало у Польщі, де зіграли проти Легії. У стартовій грі команда Мірчі Луческу святкувала перемогу з рахунку 1:3.

Вже через два дні динамівці зіграли у Туреччині проти Галатасарая, де вдруге здобули звитягу з ідентичним рахунком 1:3.

У третьому матчі чемпіон країни зійшовся на одному полі проти ЧФР Клуж. Поєдинок відбувся у рідній для "Містера" Румунії, де й базувались кияни. Румуни залишили свої ворота "на замку", але самі теж не забили. У підсумку – 0:0.

Жодної поразки

26 квітня на українців чекало справжнє цікаве протистояння проти дортмундської Боруссії, яке несподівано закінчилось на користь Динамо – 2:3. "Джмелі" серйозно поставились до цього поєдинку та випустили на поле головних зірок команди – Ерлінга Голанда та Марко Ройса.

Через дві дні динамівці вже гостювали у Загребі, де до їх розташування приїхав головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч. Хорватський наставник мав теплу зустріч з динамівцями та навіть заспівав перед матчем гімн України. У цьому динамівському дербі була розписана мирова – 2:2.

Загалом підопічні Луческу здобули три перемоги та двічі зіграли внічию. Слід виділити безпрограшну серію киян.