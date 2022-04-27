Боруссія Дортмунд – Динамо 2:3

Голи: Байно-Гіттенс, 4, Роте, 65 – Буяльський, 9, Ванат, 11, 35

Динамо знову вийшло виключно українським складом, що навряд чи могло когось здивувати. Легіонери роз'їхалися і далеко не факт, що багато хто повернеться, повідомляє 24 канал.

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Рахунок у матчі відкрили вже на 4-й хвилині. Ройс запустив у штрафний майданчик Голанда, який віддав передачу під удар Байно-Гіттенсу, а той точно пробив повз Бущана.

Вже через п'ять хвилин кияни відповіли своєю результативною атакою. Буяльський отримав м'яч у штрафному майданчику від Шапаренка, після чого витончено пробив точно в дальній кут воріт.

Вже через дві хвилини Ванат прийняв м'яч із глибини поля від Буяльського, виграв боротьбу у Семіча і пробив повз Хітца.

На 17-й хвилині динамівці мали змогу збільшити свою перевагу. Однак Шапаренко не зміг реалізувати пенальті.

Та згодом "біло-синім" все ж таки вдається вийти вперед. На 35 хвилині Сидорчук віддав передачу на Ваната, який пробив точно у ворота, оформивши дубль.

У другому таймі господарі заробили пенальті, але Бущан зміг парирувати удар від Рейніру. Через декілька хвилин "джмелі" скоротили своє відставання. Гюрлюз зробив подачу в штрафний майданчик на ближню штангу, де Роте здорово підставив ногу і м'яч опинився у воротах.

Відеоогляд матчу

До слова. Сам поєдинок відвідало 35 тисяч глядачів. Всі вилучені кошти з матчу будуть передані Україні.