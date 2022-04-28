Відвідав чемпіона України

Після початку війни Ігор Йовічевіч покинув Україну та повернувся у рідну Хорватію. Наставник Дніпра-1 вирішив скористатись нагодою, відвідавши тренування чемпіона України перед грою у Загребі.

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Ігор Йовічевіч тепло зустрівся з футболістами київського Динамо.

Нагадаємо, що у складі "біло-синіх" грає нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Мова про трансфер не йде. Футболіст просто підтримує форму у складі динамівців, виступаючи у благодійних поєдинках. Довбик вже провів свій дебютний матч проти дортмундської Боруссії (2:3).



Йовічевіч відвідав Динамо / Фото СК Дніпро-1

Хорватський спеціаліст не збирається покидати тренерський місток дніпровського клубу. Йовічевіч хоче допрацювати контракт, який підписав із українською командою.

До слова. Благодійний матч Динамо Загреб – Динамо Київ розпочнеться 28 квітня о 19:00.