Відвідав чемпіона України
Після початку війни Ігор Йовічевіч покинув Україну та повернувся у рідну Хорватію. Наставник Дніпра-1 вирішив скористатись нагодою, відвідавши тренування чемпіона України перед грою у Загребі.
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Ігор Йовічевіч тепло зустрівся з футболістами київського Динамо.
Нагадаємо, що у складі "біло-синіх" грає нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Мова про трансфер не йде. Футболіст просто підтримує форму у складі динамівців, виступаючи у благодійних поєдинках. Довбик вже провів свій дебютний матч проти дортмундської Боруссії (2:3).
Йовічевіч відвідав Динамо / Фото СК Дніпро-1
Хорватський спеціаліст не збирається покидати тренерський місток дніпровського клубу. Йовічевіч хоче допрацювати контракт, який підписав із українською командою.
- Йовічевіч разом із дружиною виходив на мирні акції у Загребі.
- Наставник Дніпра-1 записував звернення до українського народу, який здивував увесь світ.