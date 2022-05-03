Тренувальний процес розпочато

Українська збірна розмістилась за 40 кілометрів від Любляни, столиці Словенії. У розташування національної команди прибуло лише 11 футболістів, у тому числі Михайло Мудрик, який в останньому благодійному матчі Шахтаря проти Хайдука (3:3), отримав пошкодження.

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Талановитий футболіст прибув у збірну, де на нього чекатиме медичне обстеження, яке визначить серйозність його травми. На фото видно, що Мудрик разом із іншими гравцями слухає настанови Олександра Петракова.



Перше тренування збірної України у Словенії / ​Фото УАФ

Під час тренувального процесу, який спершу має більш втягуючу роботу, футболісти розбились на групи та зарубали між собою у тенісбол. Напередодні гравці здолали довгу дорогу у Брно, тому тренерський штаб не давав серйозний навантажень футболістам.



Перші українські футболісти вже у Словенії / ​Фото УАФ

Голкіпери Андрій Пятов, Анатолій Трубін та Дмитро Різник працювали окремо з тренером воротарів В'ячеславом Кернозенком.

Збірна збирається у Словенії

5 травня до збірної доєднаються гравці київського Динамо. Дещо пізніше у команду прибудуть українські легіонери, які виступають за кордоном.

Нагадаємо, що тренерський штаб та чотири гравці приїхали у Словенію ще 1 травня. А вже наступного дня прибули збірники з Шахтаря.

Зауважимо! Серед гравців Шахтаря, які отримали виклик у національну команду, у збірну не приїхав фланговий захисник Віктор Корнієнко, який отримав пошкодження.

Під час тренувального процесу збірна України зіграє товариський спаринг проти Боруссії Менхенгладбах. Зустріч відбудеться 11 травня.

Збір національної команди триватиме майже місяць. Після чого підопічні Петракова вирушать на вихзний поєдинок плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Якщо "синьо-жовті" святкуватимуть перемогу у цій зустрічі, то вже 5 червня будуть боротись проти Уельсу за путівку у Катар.

Цікаво, що українські воїни, які боронять нашу країну від окупантів, попросили збірну з футболу зробити усе, щоб пробитись на Мундіаль. Відповідний лист отримав колишній футболіст національної команди Артем Федецький.