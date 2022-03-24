Маленький козак

Капітан "біло-синіх" поділився радісною звісткою на своїй сторінці в інстаграмі. Сергій Сидорчук вчетверте став батьком.

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Півзахисник Динамо виклав у сторіс руку новонародженого первістка зі зворушливими словами. Відзначимо, що гравець вже є щасливим батьком двох донечок та сина.

Ласкаво просимо в цей світ, козаче. Наш маленький українець,

– написав футболіст.

Сидорчук зустрів початок війни в Україні. Після чого динамівець разом із сім'єю виїхав у Румунію.



Поповнення у сім'ї Сидорчука / Скриншот із інстаграму футболіста