"Динамо" хоче підсилитися нападником під Лігу чемпіонів: за нього вимагають 10 мільйонів євро
Футбольний нападник збірної Боснії і Герцеговини Ельвір Кольїч, який виступає за румунський клуб "КС Університатя" (Крайова), потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".
Як повідомляє Fanatik.ro, український клуб запропонував за 25-річного форварда 7 мільйонів євро, але румуни хочуть отримати 10.
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У послугах Ельвіра Кольїча зацікавлений особисто румунський наставник "Динамо" Мірча Луческу, під керівництвом якого кияни вчора вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів.
Що відомо про ка'єру Кольїча
Боснійський гравець почав кар'єру в словенському "Триглаві", після чого грав на батьківщині за "Крупу" і "Борац", а також вирушав у оренду в польський "Лех". В "Університаті" Кольїч перейшов у 2018 році.
У нинішньому сезоні Ельвір у всіх турнірах за "Крайову" забив 5 голів у 5 зіграних матчах.