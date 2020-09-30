Футбольний нападник збірної Боснії і Герцеговини Ельвір Кольїч, який виступає за румунський клуб "КС Університатя" (Крайова), потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".

Як повідомляє Fanatik.ro, український клуб запропонував за 25-річного форварда 7 мільйонів євро, але румуни хочуть отримати 10.

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У послугах Ельвіра Кольїча зацікавлений особисто румунський наставник "Динамо" Мірча Луческу, під керівництвом якого кияни вчора вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів.

"Динамо" 1 жовтня дізнається своїх суперників в Лізі чемпіонів. В УПЛ "біло-сині" набрали 10 очок після стартових чотирьох турів.

Що відомо про ка'єру Кольїча

Боснійський гравець почав кар'єру в словенському "Триглаві", після чого грав на батьківщині за "Крупу" і "Борац", а також вирушав у оренду в польський "Лех". В "Університаті" Кольїч перейшов у 2018 році.

У нинішньому сезоні Ельвір у всіх турнірах за "Крайову" забив 5 голів у 5 зіграних матчах.