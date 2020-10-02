Київське "Динамо" готове вступити у боротьбу за півзахисника "Леха" Якуба Модера. Кияни готові викласти за футболіста 4 мільйони євро.

Про інтерес зі сторони київського клубу до футболіста повідомив польський журналіст Пьотр Козмінські у своєму Twitter. Сам представник ЗМІ посилається на слова колеги з України.

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Потрапив у "око" киян

За його словами, "Динамо" складно буде отримати хавбека у свій склад. Трансферне вікно ще не закінчилось, а тому ціна Модера буде рости. На польського хавбека полюють також низка клубів із Німеччини, Італії та Туреччини.

Oho zaczyna się. Kolega z Ukrainy pisze, że Dynamo Kijów chciałoby Jakuba Modera. Choć trzeba to potraktować raczej jako plotkę. Tym bardziej, że mieliby zaproponować 4 miliony euro. A przy okazji: teraz wytrzymać do zamknięcia okienka. Cena po LE może (tylko) rosnąć. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) October 2, 2020

Боси деяких клубів пропонують за трансфер гравця близько 10 мільйонів євро, у порівнянні "Динамо" готове витратити лише 4 мільйони.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро. Якщо кияни таки вступлять у перемовини з "Лехом", то керівники киян запропонують футболісту контракт на 3-4 роки.

У минулому сезоні чемпіонату Польщі Модер зіграв 26 матчів, забив 5 голів та віддав 4 ассисти. Контракт з "Лехом" у Модери чинний до червня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що кияни цікавляться нападником збірної Боснії і Герцеговини Ельвіром Кольїчом, який виступає за румунський клуб "КС Університатя".