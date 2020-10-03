Нападник "Гурніка" з Забже Хесус Хіменес продовжить кар'єру в чемпіонаті України. 26-річного іспанця купить "Динамо" чи "Шахтар".

Про це повідомляє Przeglad Sportowy. Переговори перебувають на завершальній стадії, хоча не зовсім зрозуміло, як можна вести переговори одночасно з двома клубами.

До слова: Футболіст з найбільшою зарплатою офіційно покинув "Динамо"

З урахуванням того, що "Динамо" лише недавно розлучилося з Франом Солем, швидше за все мова йде про киян.

Що відомо про Хесуса Хіменеса

Контракт Хіменеса з "Гурніком" діє до 30 червня 2022 року. Тransfermarkt оцінює форварда в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні Хесус в 5 матчах польської Екстракласи забив 5 голів (2 – з пенальті). Він виступає за свій нинішній клуб з 2018 року. Також виступав на батьківщині за клуби рівнем нижче навіть Сегунди: "Уніон Адарве", "Атлетіко Пінто", "Ілескас" і "Тальявера".

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