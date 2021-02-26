Динамо перервало виїзну серію без перемог у плей-офф єврокубків, яка тривала 10 років

Динамо 25 лютого здобуло перемогу над Брюгге у Бельгії в 1/16 фіналу Ліги Європи. Ця звитяга стала першою для киян на виїзді за 10 років.

Столичний клуб протягом довгих 10 років не знав смаку перемог на виїзді у плей-офф єврокубків. Востаннє Динамо перемагало ще у лютому 2011 року.

Більше про матч Динамо сенсаційно перемогло Брюгге та вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

Перервана серія

У цьому матчі турецький Бешикташ зазнав розгромної поразки від киян 1:4. Тоді перший гол киян забив Огнєн Вукоєвич, у другій 45-хвилинці футболісти Динамо забили ще тричі завдяки результативним ударам Андрій Шевченко, Аїла Юссуф та Олег Гусєв.

У четвер, 25 лютого, київський клуб зумів нарешті перервати цю тривалу серію без перемог на виїзді. Динамо здолало Брюгге у Бельгії 0:1. Єдиний гол за команду Мірчі Луческу забив Віталій Буяльський. Півзахисник у першій зустрічі цих команд у Києві також відзначився у воротах бельгійців. Перший матч завершився внічию 1:1.

Цікаво, що після матчу центральний захисник Олександр Сирота потрапив у збірну тижня Ліги Європи.

Свого наступного суперника київський клуб дізнається вже 26 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи розпочнеться о 14:00.