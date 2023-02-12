Забиває лише молодь: Динамо обіграло земляків Луческу на зборах в Туреччині – відео голів
Київське Динамо провело другий поспіль поєдинок на тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу без особливих проблем переграли румунську команду Політехніка.
Динамо – Політехніка 2:0
Голи: Н.Волошин, 32, Царенко, 65
Київське Динамо продовжило переможну ходу на зборі в Туреччині. У восьмому контрольному поєдинку "біло-сині" зустрічалися з представником другого дивізіону Румунії Політехнікою з міста Ясси, розповідає 24 канал.
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Ставка на молодь спрацювала
Головний тренер динамівців Мірча Луческу довірив місце в основі цілій групі молодих футболістів, а на вістрі атаки поставив Владислава Супрягу. Кияни домінували у матчі з меншою за рангом командою, але суперник гостро контратакував. На 11-й хвилині поєдинку поперечина врятувала Динамо від неприємностей.
Підопічні Луческу відзначилися на 32-й хвилині і зробили це доволі ефектно. Андрієвський підключив до атаки лівим флангом Дубінчака, а захисник віддав пас на Волошина. Назар в один дотик переправив м'яч у сітку воріт суперника – 1:0.
Гол Н.Волошина
Протягом матчу непогані можливості відзначитися мав Владислав Супряга. Проте автором другого голу став 18-річний Антон Царенко. "Динамівський Мессі" скористався непорозумінням захисників румунської команди і реалізував вихід на голкіпера – 2:0. До речі, Антон забив у другому поспіль поєдинку.
Гол Царенка
Динамо (Київ) – Політехніка (Ясси) – 2:0 (1:0)
Голи: Н.Волошин, 32, Царенко, 65
Динамо: Моргун - Гусєв, Боль, Дячук, Дубінчак - Андрієвський, Яцик, Царенко, Беніто, Н.Волошин - Супряга. Склад із 67-й хвилини: Моргун (Ігнатенко , 77) - Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко – Яцик (Василець, 77), Шепелєв, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаєв – Горбач (Царенко, 87).
Таким чином, підопічні Луческу одержали п'яту перемогу у восьми спарингах на зборах в Туреччині.
Огляд матчу Динамо – Політехніка
Результати спарингів Динамо в Туреччині
- 24.01. Динамо – Рапід 0:4
- 28.01. Динамо – Марибор 0:2
- 31.01. Динамо – Аустрія Лустенау 2:2 (Попов, Вівчаренко)
- 03.02. Динамо – Уніря Деж 5:1 (Беніто – 2, Тимчик, Ванат, Супряга)
- 05.02. Динамо – Вайле 2:0 (Супряга, Яцик)
- 06.02. Динамо – Шкендія 1:0 (Лонвейк)
- 11.02. Динамо – Сулекс 4:0 (Караваєв - 3, Царенко)
- 12.02. Динамо – Політехніка 2:0 (Н.Волошин, Царенко)