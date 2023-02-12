Колишній легіонер київського Динамо Александар Драговіч міг поповнити ряди російського Локомотива. Футболіст без вагань був готовий переїхати до Москви, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Російська сторона була зацікавлена у трансфері австрійського захисника. Цікаво, що гравець, який колись захищав кольори київської команди, без вагань був готовий переїхати до Локомотива. Росіяни уже домовились зі Црвеною Звездою про перехід Драговіча. Та трансферу не судилось відбутись.

Як виявилось, проти скандального переходу виступив Австрійський футбольний союз. Верхівка австрійського футболу заблокувала трансфер футболіста, тому Драговічч поки що може вийти сухим із води. Причини і мотиви такого рішення Австрійського футбольного союзу залишаються невідомими.

Кар'єра Драговіча в Динамо